На Левобережной открыли испанский бар с тапасами Chiringuito

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Мария Банько
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На Левобережной открылся новый испанский бар с тапасами, тортильями и блюдами. В течение июля Chiringuito работал в тестовом режиме, официальное открытие запланировано на 12 августа.

В основе меню - тапасы, испанские холодные и горячие закуски, обычно заказываемые к вину или пиву. Например, tapas con chorizo с колбасой чоризо, маринованными оливками, вялеными томатами, сыром бри и багетом или tapas con jamon: сет с хамоном, гресиной, бри, грушей и сальсой. Среди горячих тапасов жареные кальмары с соусом айоли, patatas bravas (испанская закуска из картофеля в пикантном соусе) и печеные перцы падрон.

Также в меню есть 4 вида брускета ценой от 50 гривен.

Есть несколько основных блюд: два вида тортильи, жареные колбаски в соусе из красного вина, падронские перцы, фаршированные чоризо и сыром, а также шпинат с чедером и сливочным соусом.

Для закусок можно заказать бокал вина (от 98 гривен) или коктейль по демократичным ценам (от 120 гривен). Литр сангрии на компанию стоит 495 гривен.

Цены: бокал сангрии – 120 гривен, брускета с анчоусами и вялеными томатами – 50 гривен, перцы падрон, фаршированные чоризо и сыром – 185 гривен, tapas con jamon (сет с хамоном, гресиной, бри, грушей и сальсой) – 235 гривен, patatas bravas – 95 гривен.
Адрес: Евгения Сверстюка, 6А
Режим работы: 13:00 - 22:00
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Опубликовано: 11 августа 2023
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