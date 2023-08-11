В Ирпене восстановили самый большой детсад в общине

В Ирпене в Киевской области полностью восстановили детсад «Лесная песня», который был поврежден в результате боев за город, сообщили в городском совете.

В марте 2022 года в результате боев, продолжавшихся на территории города Ирпеня, в саду были повреждены фасад, беседки, игровые площадки, входные ворота, забор, окна, входные и межкомнатные двери, вспомогательные помещения, электрические сети.

Впервые после деоккупации детсад начал принимать детей в начале этого лета после того, как фонд UNICEF помог обустроить в его помещении укрытие.

Детсад открыли в декабре 1993 года, сейчас это самый большой садик в Ирпенской общине, здесь открыто 15 групп для детей в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями и работает 72 педагога.