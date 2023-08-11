В Ирпене восстановили самый большой детсад в общине

44
Мария Иващук
share share

В Ирпене в Киевской области полностью восстановили детсад «Лесная песня», который был поврежден в результате боев за город, сообщили в городском совете.

В марте 2022 года в результате боев, продолжавшихся на территории города Ирпеня, в саду были повреждены фасад, беседки, игровые площадки, входные ворота, забор, окна, входные и межкомнатные двери, вспомогательные помещения, электрические сети.

Впервые после деоккупации детсад начал принимать детей в начале этого лета после того, как фонд UNICEF помог обустроить в его помещении укрытие.

Детсад открыли в декабре 1993 года, сейчас это самый большой садик в Ирпенской общине, здесь открыто 15 групп для детей в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями и работает 72 педагога.

Опубликовано: 11 августа 2023
Ірпінь
share share
На Подоле высадили декоративные луга вместо газонов: фото На Подоле высадили декоративные луга вместо газонов: фото На Левобережной открыли испанский бар с тапасами Chiringuito На Левобережной открыли испанский бар с тапасами Chiringuito В Харькове хотят застроить памятник природы местного значения Саржин Яр В Харькове хотят застроить памятник природы местного значения Саржин Яр В КГГА говорят, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле В КГГА говорят, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле «Живые стены»: возле больницы на Харьковском шоссе высадили вьющийся виноград «Живые стены»: возле больницы на Харьковском шоссе высадили вьющийся виноград Житель Киевщины оборудовал домашнее бомбоубежище за 10 000 грн Житель Киевщины оборудовал домашнее бомбоубежище за 10 000 грн На Подоле открыли новое заведение азиатской кухни Pan Сhang На Подоле открыли новое заведение азиатской кухни Pan Сhang Prosecco, брускеты с помидорами и «игристый плейлист» – планы на вечер Prosecco, брускеты с помидорами и «игристый плейлист» – планы на вечер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.