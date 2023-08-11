Киевляне разработали электроквадроцикл HIMAKS. 5 машин уже отправили на фронт

Киевские разработчики создали электроквадроцикл HIMAKS с запасом хода 150 км.

С его помощью можно доставлять до 300 кг груза вместе с экипажем, в частности эвакуировать раненых с поля боя, пишет dev.ua.

Электроквадроцикл имеет два сменных аккумулятора LG – основной и дополнительный. Разработчики покупают его у столичной компании-подрядчика. Если что-нибудь случилось с квадроциклом, оба аккумулятора можно снять за 15 секунд.

Стоимость квадроцикла – от 400 000 грн.

В настоящее время производство машин базируется в Киеве. Здесь электроквадроциклы производят несколько десятков конструкторов и разработчиков. Уже пять моделей HIMAKS были отправлены на фронт.

Сейчас удается производить несколько электроквадроциклов в месяц. В будущем разработчики хотят производить до 100 транспортных средств.

Сейчас компания ищет в команду мастеров по электричеству и сварке.

Фото: dev.ua