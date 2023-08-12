В Одессе официально открыли пляжи и разрешили купаться в море

В Одессе официально открыли 6 пляжей и разрешили купаться в море.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Первые открытые зоны:

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

Муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

Пляж «Икра»

Пляж «Чайка»

Муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Добавляется, что список со временем будет дополняться. Нахождение людей на пляжах допускается с 08:00 до 20:00.

В ОВА отметили, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, волнорезах), вне зон для купания пребывания людей запрещено.

На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.

Фото: Unsplash\Sean Oulashin