В августе ожидается самый мощный звездопад года: когда его можно будет увидеть

В августе ожидается самый мощный звездопад года, более известный как звездопад Персеиды.

Об этом пишет The Guardian.

Метеоритный ливень активен с середины июля до конца августа, но пик дождя придется на ночь с 12 на 13 августа. В это время в небе можно будет увидеть более 100 падающих звезд в час.

Ожидается, что метеоритный дождь в этом году будет хорошо виден, ведь Луна будет находиться в фазе убывания и ее свет не будет препятствовать видимости.

13 августа в 4.30 начнется прямая трансляция Персеиды.

Персеиды – один из самых мощных метеорных потоков. Назван по созвездию Персея, где расположен его радиант. Звездопад является процессом сгорания метеоритов в атмосфере Земли.

Фото: Unsplash\Michał Mancewicz