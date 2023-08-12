Ко Дню независимости "Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда между Киевом и Львовом

"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев – Львов на пиковые даты 21 и 23 августа.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Отправка новенькими вагонами с кондиционированием в 07:05 из Киева, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова – в 13:15 и прибытие в Киев в 22:05.

Кроме того, "Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы поезда №163/164 Киев – Львов, поездка которым будет также удобна для харьковчан (в приложении нужно выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков – Киев + №163 Киев – Львов). Отправка из Киева 14, 15 и 16 августа в 06:28, прибытие во Львов в 13:58 (16 августа – в 13:40). Обратно поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14.50 и прибывать в Киев в 22.27.

Фото: Укрзалізниця