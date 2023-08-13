На Институтской открылся ресторан грузинской кухни Iveria

На улице Институтской, недалеко от станции метро "Арсенальная" открылся ресторан грузинской кухни Iveria.

Об этом пишет The Village Украина.

В заведении предлагают блюда традиционной кухни: хачапури, хинкали, национальные грузинские закуски. В меню есть горячие блюда из мяса и рыбы, домашнее вино и лимонад собственного производства.

Заведение расположено во дворике и имеет летнюю террасу.

Цены: хачапури по-аджарски – 215 грн, харчо – 125 грн, долма – 220 грн, баклажаны с орехами – 170 грн, люля-кебаб – 270 грн, хинкали с телятиной – 37 грн, домашнее вино – 75 грн (100 мл , лимонад «Иверия» – 30 грн (250 мл)

Где: улица Институтская, 25

График работы: 10:00-21:00 с понедельника по субботу

Фото: The Village Украина