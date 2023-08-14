6 секонд-хендов Киева новой волны

Секонды "третьей волны" – места, где брендовые вещи соседствуют с экзотическими аксессуарами прошлого века и оригинальными творениями украинских дизайнеров.

А еще они воплощают идею upcycling, вторичного использования вещей, предлагая качественную одежду с оригинальными идеями и собственной историей.

Рассказываем о том, где найти секонды "третьей волны" в Киеве.

«Мир меняется, и носить секонд-хенд теперь не зашкварно. Это разумно, экологично, модно и дешево», - говорят основатели магазина. С такой идеей и создали проект, где собирают интересную обувь и необычные, брендовые и стильные вещи б/у.

Стаж идеологини магазина Анны Стадник – 7 лет в мире секонд-хенда и онлайн-шопинга. За время существования «Лошадки» через неутомимые руки основателей бренда, как они уверяют, прошло 10 тысяч пар обуви и примерно столько же одежды.

Начиналось все традиционно с профиля в соцсетях, потом появилось помещение для шоурума и собственный сайт.

Среди представленных здесь позиций сразу заметен акцент на обуви. За обувью прежде всего сюда и приезжают – кеды, кроссовки известных брендов (Converse, Vans, Adidas, Puma, Salomon, Nike-Air разных моделей и по приятным ценам – от 1400 до 3200 грн), а также демисезонная обувь. Ну и, безусловно, интересные позиции по одежде – мужские рубаши известных брендов (от 450 грн).

Если хорошенько полистать каталог, а еще лучше – заглянуть на первый этаж старого здания на Золотоворотской, то можно "урвать", например, винтажные шорты Lacoste (700 грн), льняные лимонные штаны Zara (700 грн), или оранжевые джинсы Diesel (180 грн). Или раствориться в широченном выборе гавайских рубашек. Также стоит обратить внимание на интересные сумки, рюкзаки и шоперы от 950 до 1400 грн.

Адрес: Золотоворотская, 6-я, первый этаж, кабинет 4

Часы работы: ежедневно с 13 до 20

Цитируя владельцев заведения, это больше чем секонд, а настоящее арт-пространство.

Как и положено арт-пространству, он слепит от своей яркости, и дело не только в ассортименте пестрой одежды, которая пленит посетителей с первых минут пребывания здесь. На полу этой небольшой, но со вкусом обставленной комнаты размещены ретро-ковры, на стенах – оригинальные картины киевского художника Комахи. В оформлении магазина доминируют три цвета – розовый, белый и черный. В кабинке для переодевания можно прочесть множество креативных посланий и пожеланий от посетителей.

"А чтобы мы совсем не ассоциировались у вас с типичным секондом, у нас каждый день горят арома-палочки, играет приятная музыка, а наши приветливые продавцы всегда готовы помочь вам с подбором одежды", - говорят основатели.

Отправляясь в арт-пространство на "шоппинг-охоту", вы точно сможете наткнуться на уникальные вещи. К примеру, на ярко розовые карго-штаны (690 грн), бежевый тренч (690 грн), свитеры и кардиганы (от 550 грн), розовые кепки (350 грн), куртки O'Neill (1190 грн), зимние спортивные куртки (от 1350 грн), а также на винтажные платья и украшения ручной работы.

Важно, что в магазине есть бокс, в котором можно оставлять ненужные вещи. Их потом продадут другим посетителям, а деньги пойдут на благотворительность.

Кроме того, здесь есть большой выбор винтажных пленочных камер (от 650 до 1650 грн), винил-корнер с более чем 300 пластинками (от хип-хопа до классики). Еще одна интересная позиция: популярная среди пользователей Tik-Tok разговорная игра украинского производства Guess What? (в том числе – на английском языке). Для интровертов – четыре вариации пазлов.

Адрес: Золотоворотская, 6-я, первый этаж.

Часы работы: ежедневно с 12.00 до 20.30

Если вы ищете лучшее место для того, чтобы быстро и достаточно бюджетно создать собственный оригинальный образ, то вам сюда. В Шrooм вы найдете множество интересного: от старинных, но актуальных очков 1960-х годов до экзотической обуви на платформе с 1990-х. Плюс ассортимент более 15-ти отечественных брендов.

Ну, где вам еще может попасться сумка-кольчуга от украинского бренда Dungeon Stardust (2900 грн), а также кольчужные украшения от них, оригинальные вязаные вещи от бренда Povvuk или сумки от Emfinum? Из актуального – для поклонниц Барбимании розовые ботинки New Rock (8700 грн) и розовая сумочка от украинского бренда вязаной одежды Beau Flo.

Настоящий интерес может вызвать оригинальная женская обувь на необычном каблуке. Возможно, в ней будет неудобно ходить по идеальным дорогам Киева, но устраивать фотосессии или шокировать гостей на домашних вечеринках – именно то.

Охотясь на известные мировые бренды, здесь можно встретить юбки от Galliano или D&G, корсеты от Boss и Fred Perry.

Адрес: Золотоворотская, 6-я, второй этаж.

Часы работы: ежедневно с 13.00 до 19.00

По определению создателей, это магазин эмоций. Физически он существует только год, до этого функционировал онлайн. Первая особенность этого пространства состоит в том, что на самом деле магазинов два. Первая точка расположена сразу у входа в дом, она более базовая и строгая по стилю. Вторую ищите в конце коридора, узнать ее можно по яркому оформлению и присутствию интересных и необходимых в повседневном обиходе вещей.

Здесь можно выбрать футболки (от 250 грн.), худи (от 600 грн.), брюки (от 900 грн.). В киевскую жару мужчинам стоит обратить внимание на большой выбор гавайских рубашек (от 350 грн).

Компетентные консультанты (они же – стилисты) в считанные минуты создадут для вас фантастические стилистические метаморфозы. Хотите одеться, как герой фильма «Бойцовский клуб»? Легко! Хотите выйти из магазина скейтером? Нет вопросов! Здесь могут создать образ для тех, кто собирается в Индию кататься на слонах, и даже образ регулярно пьющего слабоалкогольные напитки возле «Гулливера».

В магазинах присутствует бокс «все по 200», а также «донатная коробка» (за символический донат можно выбрать любую вещь, а там встречаются, например, штаны от Saint Laurent).

В Kinda Knopp можно встретить не очень дорогие ботинки Dr. Martens в приличном состоянии, или же объекты внешнего увлечения (а может и зависти) в виде по-настоящему классных сумок и рюкзаков Dickies Diesel, Vans. Здесь можно купить также журнал граффити от Inward, диски с компьютерными играми, винил, украшения, аксессуары.

Адрес: Золотоворотская, 6-я, первый этаж.

Часы работы: ежедневно с 12.00 до 20.00

Проект от основателя магазина «На Бирке» Дениса Сорокина на втором этаже того же здания на Золотоворотской. Концепцию магазина автор определяет как "искусство и творчество здесь и сейчас". Соответственно, и внешний вид, и наполнение продукцией так или иначе связаны с современным искусством. К слову, стойки с одеждой подвешены на цепях. По ним же вы это пространство узнаете на втором этаже.

А еще найдете разную дизайнерскую одежду, украшения из серебра, аксессуары, очки, электронные часы. Любителям относительно старинной, но раритетной экзотики проигнорировать это место просто не удастся, потому что только здесь вы можете наткнуться на кожаный плащ из 90-х за 750 грн, штаны Yamaha (2600 грн), или на редкую коллекцию итальянских винтажных очков 2000-х годов.

Здесь можно найти вещи от Prada, D&G, Versace, Fendi и других известных брендов.

Также здесь можно купить скетчбуки (альбомы для зарисовок и рисования) ручной работы и артбуки (кожаные блокноты).

Адрес: Золотоворотская, 6-я, второй этаж.

Часы работы: ежедневно с 13.00 до 20.00

Это и секонд-хенд в том понимании, которое указано выше, и атмосферный шоурум от киевского художника Артура, который называет себя Echomateriya. Концепция заведения строится на трех базовых вещах: арт, винтаж, музыка.

Это место начинается с яркой неоновой вывески. С гардеробом здесь тоже все неплохо, особенно с редким, винтажным, и тем, что попадает в магазин из барахолок. Кроме того, здесь всегда можно купить авторские наклейки, пленочные фотоаппараты, постеры, мини-тетрисы, винил, эко-шоперы, винтажную керамику.

Но прежде всего это место, куда люди приходят не столько сделать фотосессии, сколько зафиксировать яркую атмосферу. Она, словно из гладких рекламных проспектов, изданных где-то между 1986 и 1994 годами.

Чего стоят только олдскульный телевизор (а к нему подключены настоящие видеомагнитофон и игровые приставки) или двухкассетный магнитофон за 2500 грн вроде тех, что везли когда-то с рынков Польши и Югославии.

Адрес: Золотоворотская, 6-я, второй этаж

Часы работы: ежедневно с 12.00 до 20.00