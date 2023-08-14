Пицца с салом или дерунами: в Киеве появился сервис доставки «Пицца как песня»

В Киеве заработал новый сервис доставки «Пицца как песня».

Он предлагает более 20 видов пиццы (иногда довольно неожиданных), а также закуски и блюда для компании. Предлагают совмещать две страсти — еду и украинскую музыку, поэтому к блюдам рекомендуют особый плейлист.

В меню блюда названы в честь украинских народных песен. Пиццу «Цвіте терен» готовят с моцареллой, беконом, шампиньонами, пепперони и маслинами, а пиццу «Водограй» с печеным сомом, кисломолочным сыром и бальзамическим кремом.

Среди неожиданных рецептов – пицца «Дерун» с моцареллой, чесноком и дерунами, пицца «Борщ» с картофелем, свеклой, фасолью и сметаной, а также пицца с 4 видами сала.

Есть разные сеты для компании, несколько закусок (крылышки и бургеры), картофель по-крестьянски. Также доставляют маринованные овощи и сырники.

Цены: пицца «Весільна Марічка» с моцареллой, фетой и соусом Альфредо — 215 грн, пицца с 4 видами сала и пармезаном — 245 грн, пицца «Борщ» — 295 грн, пицца «На горы два дубки» с моцареллой, капустой, домашней колбасой, хреном и шампиньонами — 315 грн, картофель по-крестьянски со шкварками — 115 грн, сырники — 135 грн.

Режим работы: заказ принимают с 11:00 до 21:00, заказ доставляют с 12:00 до 22:00.

Стоимость доставки — 50 гривен, минимальная стоимость заказа – 300 гривен.

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Фото: «Пицца как песня»