Пицца с салом или дерунами: в Киеве появился сервис доставки «Пицца как песня»

41
Мария Банько
share share

В Киеве заработал новый сервис доставки «Пицца как песня».

Он предлагает более 20 видов пиццы (иногда довольно неожиданных), а также закуски и блюда для компании. Предлагают совмещать две страсти — еду и украинскую музыку, поэтому к блюдам рекомендуют особый плейлист.

В меню блюда названы в честь украинских народных песен. Пиццу «Цвіте терен» готовят с моцареллой, беконом, шампиньонами, пепперони и маслинами, а пиццу «Водограй» с печеным сомом, кисломолочным сыром и бальзамическим кремом.

Среди неожиданных рецептов – пицца «Дерун» с моцареллой, чесноком и дерунами, пицца «Борщ» с картофелем, свеклой, фасолью и сметаной, а также пицца с 4 видами сала.

Есть разные сеты для компании, несколько закусок (крылышки и бургеры), картофель по-крестьянски. Также доставляют маринованные овощи и сырники.

Цены: пицца «Весільна Марічка» с моцареллой, фетой и соусом Альфредо — 215 грн, пицца с 4 видами сала и пармезаном — 245 грн, пицца «Борщ» — 295 грн, пицца «На горы два дубки» с моцареллой, капустой, домашней колбасой, хреном и шампиньонами — 315 грн, картофель по-крестьянски со шкварками — 115 грн, сырники — 135 грн.

Режим работы: заказ принимают с 11:00 до 21:00, заказ доставляют с 12:00 до 22:00.

Стоимость доставки 50 гривен, минимальная стоимость заказа – 300 гривен.

Instagram

Фото: «Пицца как песня»

Опубликовано: 14 августа 2023
share share
На Оболонском проспекте завершили ремонт транспортной развязки На Оболонском проспекте завершили ремонт транспортной развязки «Район #1» ищет 13 семей ВПЛ на Черниговщине, чтобы обеспечить их жильем «Район #1» ищет 13 семей ВПЛ на Черниговщине, чтобы обеспечить их жильем Маркет Kyivness впервые пройдет во Львове: когда и где Маркет Kyivness впервые пройдет во Львове: когда и где КГГА давала разрешение на снос 200-летнего дома на Подоле – депутат КГГА давала разрешение на снос 200-летнего дома на Подоле – депутат Во Львове создали карту спортивной инфраструктуры Во Львове создали карту спортивной инфраструктуры Киевляне просят, чтобы общественный транспорт работал до последнего рейса метро Киевляне просят, чтобы общественный транспорт работал до последнего рейса метро В районе Жулян расчистили русло реки Нивка В районе Жулян расчистили русло реки Нивка Вареники и эмбиент: Как сообщество Monday Kitchen устраивает украинские гастровечеринки в Берлине Вареники и эмбиент: Как сообщество Monday Kitchen устраивает украинские гастровечеринки в Берлине
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.