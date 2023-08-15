8 брендов, которые делают украшения с украинскими смыслами

Украинские бренды украшений предлагают большой выбор изделий по украинским мотивам. Речь идет не только о традиционных украшениях, таких как серьги-полумесяцы или дукачи, но и о символах, которые передают культурные коды наших предков.

Вот подборка брендов, делающих изящные украшения, которые хочется оставить в наследство.

Sova

Ювелирный дом Sova в августе выпустил коллекцию украшений Culture. Главным акцентом коллекции стали колосья из желтого золота как символ напоминания о силе земли, своих корнях и жизни, которая всегда прорастет.

В коллекции 8 украшений с бриллиантами: серьги, браслет, кольца, колье и брошь.

Цены: браслет – 54990 грн, перстень – 45990 грн

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Gunia

Герданы из коллекции 'Русалка' разработаны по мотивам древнего украинского нашейного украшения. Создается вручную из бисера в течение 7 часов. Нижняя линия украшена характерными каплями. Доступно для заказа в пяти цветах.

Цена: 2000 грн

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Bevza

В коллекциях украшений Bevza еще с 2018 года был символ плодородной украинской земли – колосья пшеницы. Однако после вторжения и попыток оккупанта уничтожить урожай пшеницы, бренд выпустил символическое напоминание о цене хлеба во время войны – сожженные колоски.

Ведь от украинского зерна зависит продовольственная безопасность во многих странах. Также Bevza имеет украшения с коралловыми ягодами калины.

Цены: кулон "Красная калина" - €155, серьги с пшеницей - €200

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Цвіте терен

Бренд Tsvite Teren известен преимущественно благодаря украшениям с фарфоровыми птичками коллекции "Мирні". В 2023 году "Цвіте терен" в коллаборации с командой создателей фильма "Памфир" выпустили коллекцию, посвященную празднику Маланки. Это традиционный обряд на Буковине с использованием масок и костюмов, которые большинство ряженых изготовляли собственноручно. Маски, ранее имевшие мистическое значение, теперь могут стать частью ежедневных образов благодаря моносерьгам, подвескам и брошкам.

Каждая бусина слеплена вручную из фарфора.

Цены: от 1600 до 3500 грн

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Logvin

«Скарб» – коллекция созданная совместно с Сокровищницей Национального музея истории Украины.

Вдохновением для коллекции стало Мартыновское сокровище времен ранних славян и периода основания Киева. Самые известные артефакты клада – фигурки лошадей и танцующих человечков. Такими изображениями украшали парадную одежду, седла, щиты. Их использовали в качестве оберега в определенных ритуалах.

В коллекцию вошли украшения из белого серебра и частичной позолотой: перстень, серьги, брошь, колье из кораллов с кулоном, изготовленные вручную.

Часть средств от прибыли отдают на отцифровку и каталогизацию культурного наследия Сокровищницы музея.

Цены: серьги – €180, кулон – €230

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Gush

Лозунг бренда украшений ручной работы Gush – "смелость самовыражаться". Среди изделий с украинской символикой серьги "Незламні" в виде трезубца из серебра с позолотой, подвесы с трезубцем, восьмилучевой звездой - древним украинским оберегом и колосьями. Также бренд предлагает свое переосмысление классики – сережек-полумесяцев, которые носили украинки в конце XIX в начале XX века.

Цены: подвесы (серебро покрыто золотом 999 пробы) – 2200 грн, серьги – 3900 грн

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byMe

Бренд недавно выпустил новую капсулу украшений, формы которых повторяют орнаменты из одежды и бытовых вещей украинцев. Курочка и конь - символы, которые всегда рядом с хозяевами дома. Их вышивали на одежде и рушниках.

Каждая керамическая бусина создана мастерицей из Харькова.

Цены: колье "Коник" - 1490 грн, колье "Курочка з квітами" - 1290 грн

Где купить: сайт , шоурум – ул. Крещатик, 46

Roots

Бренд Roots воспроизводит аутентичные украшения по образцам 19-20 века: коралловые и перламутровые бусы, дукачи, серебряные серьги-полумесяцы. Своей миссией Roots называет сохранение украинской культуры и возрождение традиции передавать украшения по наследству.