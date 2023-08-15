FlixBus запускает рейс из Чернигова в Варшаву и первый маршрут в Финляндию

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Валерия Гуржий
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Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus открыл новый маршрут из Чернигова в Варшаву. Он будет проходить через Киев.

Новый маршрут N3227: Чернигов – Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава. Автобус по маршруту будет курсировать четыре раза в неделю. Из Чернигова он будет отправляться в 12:30 в понедельник, среду, пятницу и субботу. А из Варшавы – во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 18:15. Билет на этот рейс стоит 1699 грн.

Также перевозчик сообщил о рейсе из Киева в Хельсинки, но он не прямой и имеет пересадку в Варшаве, а также паромную переправу. После пересадки в Варшаве автобус будет следовать через Литву, Латвию и Эстонию. Далее паромной переправой будет проходить Финский залив и будет ехать в Хельсинки, Эспоо, Сало, Турку, Райсио и Вааси.

Фото: FlixBus

Опубликовано: 15 августа 2023
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