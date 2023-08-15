Кофе, коктейли и благотворительные ивенты: возле Крещатика открыли кофейню-бар HillBar

На улице Лютеранской заработала кофейня-бар HillBar.

Ранее на этой локации располагалось заведение Brewtiful, пишет The Village Украина.

В HillBar предлагают кофе, десерты и коктейльную карту по категориям: «Коктейль аперитив», «Коктейль день», «Коктейль вечер», «Коктейль авторка».

Также в заведении можно выбрать базовый ингредиент из крепких напитков, чтобы вам приготовили коктейль на нем.

В заведении есть лимонады из китайских водорослей и алкогольная матча.

HillBar позиционирует себя как pets-friendly. Здесь есть коворкинг и проводят благотворительные ивенты.

Цены: эспрессо – 65 грн, капучино – 75 грн, коктейли – от 200 грн, вафельный торт – 100 грн, брауни с вишней – 100 грн, виски – от 90 грн

Адрес: улица Лютеранская, 6

Режим работы: ежедневно 09:00–21:00

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Фото: HillBar