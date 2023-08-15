Как выглядит "Мрия" через полтора года после уничтожения - фото

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Валерия Гуржий
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Специалисты государственного предприятия "Антонов" снимают сохранившиеся детали с крупнейшего самолета в мире Ан-225 "Мрия". Эти запчасти могут помочь в строительстве новой версии авиалайнера, если такое решение будет принято.

Об этом пишет Avianews.

Издание "Аэровокзал" поделились эксклюзивными кадрами, как "Мрия" выглядит сейчас - 1,5 года после того, как самолет был поврежден настолько, что его восстановление стало невозможным.

"Мрия", существовавшая в единственном экземпляре, была уничтожена в аэропорту Гостомель во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Хотя Ан-225 демонтировали крыло и хвостовое оперение, в силуэте фюзеляжа все еще угадываются контуры крупнейшего в мире самолета.

Больше всего во время боевых действий пострадала носовая часть авиалайнера. Пожар уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

Фото: Игорь Лесов, aerovokzal.net

Опубликовано: 15 августа 2023
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