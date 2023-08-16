В Полтавской области нашли скифское золото, которому 2600 лет

В Полтавской области во время раскопок на территории Бельского городища археологи нашли женское захоронение с золотом и другими вещами быта, возраст которых оценивают в 2600 лет, пишет zmist.pl.ua.

Исследователи в течение трех недель обследовали четыре кургана, в одном из которых нашли набор изделий из золота, которое датируется первой половиной VI в. до н.э.

Среди находок – украшения, монеты и различные предметы, изготовленные из золота и других драгоценных материалов.

Эксперты говорят, что артефакты помогут пролить свет на жизнь древних обществ, религиозные практики и социальную структуру. Открытие может также расширить знания о торговых и культурных связях той эпохи.