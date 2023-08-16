На Позняках открыли бар-кафе «Основа» с кофе и коктейлями

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Ирина Маймур
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Бар-кафе «Основа» открыли на Позняках, пишет Posteat.

Владельцы заведения выбрали такое название, ведь их кофейня является не просто местом, где можно насладиться кофе. Она – основа для творчества, культурного обмена и сотрудничества между людьми.

«Основа» стала не только кафе, но и местом, где формируются новые идеи, возникают проекты и рождаются художественные коллаборации. Это место, где можно встретить мыслящих и творческих людей, имеющих общую цель — сделать мир лучше», — рассказывают в заведении.

В заведении используют кофейное зерно собственной обжарки от ростерии Spark. Кроме кофейной классики здесь есть популярные классические коктейли. Также предлагают красные и белые вина и Prosecco.

Цены: Clover club – 160 грн, New York Sour – 160 грн, Aperol Spritz – 150 грн, Prosecco – 80 грн, флэт уайт – 60 грн, айс латте – 70/80 грн, лимонад – 60/70 грн

Адрес: ул. Княжий затон, 9

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

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Фото: «Основа»

Опубликовано: 16 августа 2023
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