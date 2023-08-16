На Воздвиженке открыли коктейль-бар Pachey с террасой и тематическими коктейлями

На Воздвиженке открыли коктейль-бар Pachey, пишет PostEat.
Как отмечают владельцы заведения, его философия и миссия состоит в открытии для гостей чего-то нового, в побуждении к смелости и экспериментам.
Декор зала создавал стрит-арт художник Гордей.
Летняя терраса Pachey выходит на живописную Воздвиженку.
Кроме традиционной барной карты, раз в неделю в меню заведения добавляют тематические коктейли.
Цены: Americano (не путать с кофе) – 170 грн, Martini Royal – 160 грн, Campari Tonic – 160 грн, Negroni Sbagliato – 200 грн
Адрес: ул. Кожемяцкая, 10А
Режим работы: вт-вс 14:00-22:00
Фото: Pachey