На Воздвиженке открыли коктейль-бар Pachey с террасой и тематическими коктейлями

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Ирина Маймур
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На Воздвиженке открыли коктейль-бар Pachey, пишет PostEat.

Как отмечают владельцы заведения, его философия и миссия состоит в открытии для гостей чего-то нового, в побуждении к смелости и экспериментам.

Декор зала создавал стрит-арт художник Гордей.

Летняя терраса Pachey выходит на живописную Воздвиженку.

Кроме традиционной барной карты, раз в неделю в меню заведения добавляют тематические коктейли.

Цены: Americano (не путать с кофе) – 170 грн, Martini Royal – 160 грн, Campari Tonic – 160 грн, Negroni Sbagliato – 200 грн

Адрес: ул. Кожемяцкая, 10А

Режим работы: вт-вс 14:00-22:00

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Фото: Pachey

Опубликовано: 16 августа 2023
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