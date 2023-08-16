Кофе, лимонады и сладости: возле «Печерской» открыли кофейню 20/22 Avenue Coffee

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Ирина Маймур
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Кофейня 20/22 Avenue Coffee начала работу на бульваре Леси Украинки, пишет The Village Украина.

В заведении предлагают классические кофейные напитки, фильтр-кофе и лимонады. К ним можно заказать паштейши, профитроли, пирожные и другие сладости.

20/22 Avenue Coffee имеет посадочные места внутри и летнюю площадку.

Цены : эспрессо – 43 грн, допио – 53 грн, капучино – 58 грн, фильтр-кофе – 53 грн, эспрессо-тоник – 68 грн, лимонад – 69/99 грн, паштейш – 75 грн

Адрес: бульвар Леси Украинки, 20/22

Режим работы: 08:30–20:30 (по будням), 09:30–20:30 (в выходные)

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Фото: 20/22 Avenue Coffee

Опубликовано: 16 августа 2023
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