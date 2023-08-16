Кофе, лимонады и сладости: возле «Печерской» открыли кофейню 20/22 Avenue Coffee

«Новая почта» запустила линейку одежды и аксессуаров, чтобы собрать средства на усиление ПВО

Начался капитальный ремонт подземного перехода на "Шулявской": фото

Между Польшей и Украиной возобновят железнодорожный маршрут, закрытый 13 лет назад

На Воздвиженке открыли коктейль-бар Pachey с террасой и тематическими коктейлями

В "Киев Цифровой" запустили опрос о проблемах с общественным транспортом

Появились первые кадры нового мультфильма Хаяо Миядзаки

«Укрзалізниця» продолжила курсирование «горных шаттлов» до конца лета

«Киевавтодор» заказал ремонт дороги на Кольцевой за 970 миллионов гривен. На некоторые материалы цены завышены вдвое