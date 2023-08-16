«Новая почта» запустила линейку одежды и аксессуаров, чтобы собрать средства на усиление ПВО

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Ирина Маймур
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«Новая почта» создала линейку одежды и аксессуаров в коллаборации с украинскими брендами One Face и Gud. Прибыль от продаж направят на усиление ПВО.

В линейку вошли тощие, дождевики, футболки, рюкзаки, поясные сумки, пены и патчи.

Кроме One Face и Gud, над дизайном коллекции работали украинские художники. Дизайн для футболок разработал художник Никита Титов. Пены с символикой временно оккупированных городов – иллюстратор Екатерина Пилюшенко. Для создания серии пенов и шевронов пригласили дизайнера Артема Гусева.

В серию лимитированного мерча в ближайшее время также войдут шоперы и украшения.

Приобрести лимитированный мерч можно на сайте. Список товаров будет обновляться и дополняться.

В рамках проекта компания планирует собрать 330 миллионов гривен на модернизации украинского ПВО. Сбор запустили вместе с фондом «Вернись живым».

Фото: «Новая почта»

Опубликовано: 16 августа 2023
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