Алекс Купер открывает AVI на Житнем рынке

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Мария Банько
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Ресторатор Алекс Купер открывает на Житнем рынке заведение сети ближневосточных бистро AVI со "швармой", лафа боулами и мезе.

По случаю открытия с 18 по 22 августа любой заказ на шварму удваивают.

В меню более 10 видов шаурмы (здесь блюдо называют именно "швармой"), бургеры и закуски. Например, можно заказать летнюю шварму с курицей, свежим и маринованным огурцом, молодой капустой, айсбергом и соусом из айрана или "Тель-Авивский кебаб сабих" с говяжьим кебабом, баклажаном фри, томатами, тахиной и соусом храйме. Также есть большой выбор боулов и тарелок с хумусом.

Цены: фалафель - 89 гривен, "Тель-Авивский кебаб сабих" - 199 гривен, "мини-смеш" с двумя смеш-котлетами, луковым мармеладом, огурцами в кисло-сладком соусе - 149 гривен
Адрес: Верхний Вал, 16
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Фото: Савелий Барашков, avi.ukraine

Опубликовано: 17 августа 2023
Житній ринок
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