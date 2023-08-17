Jul представил обновленную коллекцию футболок, посвященную украинским альбомам 90-х

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Мария Иващук
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Бренд Jul представил вторую коллекцию «Українська хвиля», посвященную музыкальной сцене 90-х годов.

В коллекцию вошли унисекс-футболки, украшенные принтами с обложками альбомов группы «Скрябин», певицы Руси, Ирины Билык и обложек «Трио Мареничи» и группы «Вопли Видоплясова».

Первая коллекция, представленная в августе 2022 года, состояла из базовых черных и белых вещей. В новой дропе Jul выпустил футболки в молочном, графитовом, розовом и коралловом цветах.

Релиз коллекции был приурочен ко Дню Независимости Украины.

Стоимость: 3199 грн
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Опубликовано: 17 августа 2023
українські бренди
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