Jul представил обновленную коллекцию футболок, посвященную украинским альбомам 90-х

Бренд Jul представил вторую коллекцию «Українська хвиля», посвященную музыкальной сцене 90-х годов.
В коллекцию вошли унисекс-футболки, украшенные принтами с обложками альбомов группы «Скрябин», певицы Руси, Ирины Билык и обложек «Трио Мареничи» и группы «Вопли Видоплясова».
Первая коллекция, представленная в августе 2022 года, состояла из базовых черных и белых вещей. В новой дропе Jul выпустил футболки в молочном, графитовом, розовом и коралловом цветах.
Релиз коллекции был приурочен ко Дню Независимости Украины.
Стоимость: 3199 грн
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