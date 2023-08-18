Ali Express внесли в список международных спонсоров войны

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Мария Иващук
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Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited (Ali Express) внесена НАПК в перечень международных спонсоров войны.

Ali Express продолжает работать в РФ, в частности, предоставляет свои платформы для продажи товаров, изготовленных из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.

В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (оккупированного российскими) в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba.

Также Alibaba прибегает и к цензуре украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

"Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", – говорят в НАПК.

Фото: Glenn Carstens-Peters

Опубликовано: 18 августа 2023
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