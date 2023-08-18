Во Львове откроют скульптурный маршрут. Одна из работ посвящена бодишеймингу

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Мария Иващук
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В Стрыйском парке во Львове 18 августа открывают скульптурный маршрут в рамках недели скульпуры. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Всего в парке будет установлено 8 скульптур украинских и зарубежных художников. Они будут стоять там до ноября 2024 года. Все скульптуры сделаны из серого гранита из украинских карьеров.

Почвы и растительность не пострадают благодаря использованию специальных простых конструкций фундаментов.

По словам соорганизатора Павла Гудимова, «особое внимание» общественности приковано к скульптуре Василия Корчевого "Уверенная", который выступает против стереотипного представления о женском теле.

Фото: Павел Гудимов, ЛГС

Опубликовано: 18 августа 2023
Львів
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