На Позняках открыли кофейню Volume с кофе, десертами и сэндвичами

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Ирина Маймур
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В ЖК «Патриотика» на Позняках открыли кафе Volume.

Volume – это пространство, в котором каждый найдет свое, отмечают владельцы.

«Кто выберет его для отдыха, кто придет поработать. Кто пригласит друзей на кофе и поиграть в настольки, а кто захочет побыть наедине со своими мыслями, взяв чашечку любимого напитка», — говорят они.

В кафе предлагается большой выбор кофейных напитков. К ним можно заказать десерты, соленые сэндвичи и салаты.

Цены: эспрессо – 35 грн, фильтр – 60/70/80 грн, капучино – 45/50 грн, эспрессо тоник – 70/75/80 грн, карамельный чизкейк – 95 грн, брауни – 65 грн, макарон – 60 грн

Адрес: ул. Елизаветы Чавдар, 38А

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

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Фото: Volume

Опубликовано: 18 августа 2023
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