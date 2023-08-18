Возле Майдана Незалежности открыли семейный ресторан Very Well Cafe

На Малой Житомирской неподалеку от Майдана Незалежности открылся семейный ресторан Very Well Cafe.

Ранее заведение этой сети работало возле Пассажа, однако его закрыли весной.

В ресторане предлагают завтраки, бизнес-ланчи, закуски, салаты, супы, равиоли, пасту, основные и первые блюда и блюда на гриле, гарниры и десерты.

Среди напитков есть алкогольные и безалкогольные коктейли и напитки.

Еще четыре заведения сети Very Well Cafe работают на Днепровской набережной и улицах Черновола, Сикорского и Леваневского.

Цены: омлет или яичница со слабосоленым лососем с салатом из томатов, сыром филадельфия и гуакамоле — 45 грн, сырники с вишневым соусом и сметаной — 145 грн, брускеты с гуакамоле, печеным перцем и вялеными томатами. - 175 грн, теплый яблочный пирог с ванильным мороженым - 115 грн

Адрес: улица Малая Житомирская, 3

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Фото: Very Well Cafe