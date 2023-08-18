Возле Майдана Незалежности открыли семейный ресторан Very Well Cafe

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Ирина Маймур
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На Малой Житомирской неподалеку от Майдана Незалежности открылся семейный ресторан Very Well Cafe.

Ранее заведение этой сети работало возле Пассажа, однако его закрыли весной.

В ресторане предлагают завтраки, бизнес-ланчи, закуски, салаты, супы, равиоли, пасту, основные и первые блюда и блюда на гриле, гарниры и десерты.

Среди напитков есть алкогольные и безалкогольные коктейли и напитки.

Еще четыре заведения сети Very Well Cafe работают на Днепровской набережной и улицах Черновола, Сикорского и Леваневского.

Цены: омлет или яичница со слабосоленым лососем с салатом из томатов, сыром филадельфия и гуакамоле — 45 грн, сырники с вишневым соусом и сметаной — 145 грн, брускеты с гуакамоле, печеным перцем и вялеными томатами. - 175 грн, теплый яблочный пирог с ванильным мороженым - 115 грн

Адрес: улица Малая Житомирская, 3

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Фото: Very Well Cafe

Опубликовано: 18 августа 2023
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