В киевских ТРЦ в вынужденном простое находятся более 20% торговых площадей

В киевских ТРЦ с учетом временно не работающих магазинов международных брендов пустуют 21,1% площадей. Об этом говорится в исследовании UTG, сообщает "Интерфакс-Украина".

В конце 2022 года было незаполнено 21,4% площадей. До большой войны – 10,3% площадей, то есть почти вдвое меньше, чем до вторжения.

Как отметил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник, уже к концу 2024 года показатель вакантности может достичь 17% (сейчас – 14,7%).

Его рост обусловлен снижением уровня доходов населения и тем, что многие ТРЦ готовятся к открытию в течение 2023-2024 годов.

В частности, речь идет о ТРЦ White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Ocean Mall, Lukiyanivka.

Ограниченный ассортимент активных ритейлеров затрудняет открытие крупноформатных ТЦ, в частности из-за временного выхода с рынка некоторых мировых брендов.

Также не понятно, как будут работать операторы развлечений, таких как кинотеатры, фитнес-студии, центры для детей, заведения питания и т.д.

Все это может усложнить поиск якорных арендаторов и, как следствие, увеличить количество площадей, находящихся в вынужденном простое.