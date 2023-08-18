На Днепровской набережной открыли кафе-бар Dill с завтраками, ребрышками и коктейлями

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Мария Иващук
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На Днепровской набережной в ЖК "Севен" открыли кафе-бар Dill с завтраками, которые подают целый день.

Как сообщает Posteat, заведение открыли два друга Сергей и Виталий, которые уже долгое время работающие в сфере гостеприимства, поэтому встречают и обслуживают гостей самостоятельно.

Бар на -1 этаже можно арендовать за 5000 грн и праздновать со своей едой и напитками, или под депозит.

На завтрак можно заказать: шакшуку, английский завтрак, сырники, яичницу с колбасками, гранолу с йогуртом и фруктами или тосты с авокадо и яйцами пашот.

Есть детское меню.


Цены: английский завтрак – 180 грн, тосты с авокадо и яйцами пашот – 160 грн, борщ красный с салом и пончиками – 180 грн, ребра в медовом соусе – 230 грн, лимонад алоэ-ананас – 70 грн, коктейль Salted Caramel Gimlet – 170 грн
Адрес: Днепровская набережная, 20Б (ЖК «Севен»)
Режим работы : ежедневно с 09:00 до 22:00
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Опубликовано: 18 августа 2023
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