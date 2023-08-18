На Днепровской набережной открыли кафе-бар Dill с завтраками, ребрышками и коктейлями

На Днепровской набережной в ЖК "Севен" открыли кафе-бар Dill с завтраками, которые подают целый день.

Как сообщает Posteat, заведение открыли два друга Сергей и Виталий, которые уже долгое время работающие в сфере гостеприимства, поэтому встречают и обслуживают гостей самостоятельно.

Бар на -1 этаже можно арендовать за 5000 грн и праздновать со своей едой и напитками, или под депозит.

На завтрак можно заказать: шакшуку, английский завтрак, сырники, яичницу с колбасками, гранолу с йогуртом и фруктами или тосты с авокадо и яйцами пашот.

Есть детское меню.