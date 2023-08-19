На Днепровской набережной открылось заведение Doggeriz с большим выбором бургеров и сэндвичей

В Киеве в ЖК River Stone на Днепровской набережной открылось заведение Doggeriz, где есть большой выбор хот-догов, сэндвичей и бургеров.

Это уже четвертое заведение сети у Киева и второе на левом берегу. В меню есть вегетерианские блюда, а также "антибургеры", то есть бургеры без булочки. Выпить в заведении можно кофе, фруктовые фреши или заказать алкогольные коктейли.

Цены: бургер с котлетой из мраморной говядины Double Trouble – 259 грн, чизбургер с растительной котлетой – 299 грн, хот-дог с соусом дор блю – 189 грн, картофель фри – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spri , сырники – 160 грн.

Где: ЖК River Stone, Днепровская набережная, 14

График работы: 09:00-22:00

Instagram

Фото: Doggeriz