На Днепровской набережной открылось заведение Doggeriz с большим выбором бургеров и сэндвичей

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Валерия Гуржий
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В Киеве в ЖК River Stone на Днепровской набережной открылось заведение Doggeriz, где есть большой выбор хот-догов, сэндвичей и бургеров.

Это уже четвертое заведение сети у Киева и второе на левом берегу. В меню есть вегетерианские блюда, а также "антибургеры", то есть бургеры без булочки. Выпить в заведении можно кофе, фруктовые фреши или заказать алкогольные коктейли.

Цены: бургер с котлетой из мраморной говядины Double Trouble – 259 грн, чизбургер с растительной котлетой – 299 грн, хот-дог с соусом дор блю – 189 грн, картофель фри – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spri , сырники – 160 грн.

Где: ЖК River Stone, Днепровская набережная, 14

График работы: 09:00-22:00

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Фото: Doggeriz

Опубликовано: 19 августа 2023
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