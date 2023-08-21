На Подоле открылся новый бар «Басаманы»

На Подоле возле станции метро "Почтовая почта" на Подоле открылся бар «Басаманы» с авторскими коктейлями, вином и пивом.

Также в меню есть кофе, безалкогольные напитки и закуски. Также здесь будут проходить вечеринки и концерты живой музыки.

Цены: негрони – 265 грн, сауэры от 225 грн, венецианский спритц – 250 грн, вино от 120 грн, капучино – 60 грн, пиво – 100 грн, начес с сальсой – 115 грн.

График работы: со вторника по воскресенье с 14:00 до 22:00

Где: улица Игоревская, 1/8

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Фото: The Village Украина