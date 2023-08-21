Во Львовской области планируют восстановить дворец 18 века

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Валерия Гуржий
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В поселке Раздел, что на Львовщине, планируют восстановить дворец Жевуских-Лянцкоронских, который является одной из тех достопримечательностей, которые творят лицо Роздола.

Об этом сообщили в Львовской ОГА.

Сейчас он и прилегающая парковая территория нуждаются в комплексной ревитализации. Предыдущий владелец не смог восстановить постройку. В 2017 году Прокуратура Львовской области вернула памятник в собственность государства.

"Новый владелец дворца – инвестиционная компания EFI Group – обещает восстановить его. Компания планирует не только отреставрировать дворец, но и создать проект, который будет способствовать развитию местной экономики и пополнению бюджета Роздола», – отметил начальник Львовской ОВД Максим Козицкий.

Среди обсуждаемых вариантов: создание на базе дворца современного реабилитационного центра для военных, открытие частной школы английского типа или пятизвездочного отеля.

Фото: Львовская ОГА

Опубликовано: 21 августа 2023
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