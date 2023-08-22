Возле «Театральной» открыли новое заведение сети Konteyner Bar

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Ирина Маймур
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На улице Чикаленко заработало десятое заведение сети Konteyner Bar.

Специально для этого бара изготовили специальные бокалы с буквой X. К тому же в заведении будет работать виниловый проигрыватель «для более спокойной атмосферы», рассказали The Village Украина в заведении.

В Konteyner X предлагают классические сорта пива и крафтовые варианты, а также украинский крафтовый сидр. К напиткам можно заказать оливки, хамон, кешью и творог.

Цены: пиво Underwood Milky Mango – 69 грн, пиво Varvar Dream Catcher – 75 грн, пиво «Замковая гора» от «Правды» – 78 грн, пиво Mova от Stone Side by Side – 198 грн, сидр от 2085 Brewery – 96 грн

Адрес: улица Чикаленко, 11

Режим работы: 15:00–22:00 (будни), 13:00–22:00 (выходные)

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Фото: The Village Украина

Опубликовано: 22 августа 2023
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