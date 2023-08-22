Смотрите, как будет выглядеть книжный магазин-кафе ReadEat, который откроют на Антоновича

1 сентября на улице Антоновича заработает книжный магазин-кафе ReadEat от основателя Concert.ua Дмитрия Феликсова.

Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

ReadEat будет иметь два этажа и будет занимать площадь 460 м², пишет The Village Украина. Там разместят книжный магазин, кофейню и локацию для чтений, встреч с авторами и музыкальных мероприятий. В кафе можно будет заказать кофе, вино и сладости украинских производителей.

Книжный магазин будет вмещать более восьми тысяч книг. К тому же, в ReadEat будут продавать винил. Кроме книжного магазина, владельцы создать сайт Readeat.com с теми же книгами, что и в магазине Антоновича.

Со дня открытия магазин совместно с фондом SavED поможет школам наполнять библиотеки современными книгами украинских и зарубежных авторов. Первая цель – 250 000 гривен на пять школьных библиотек деоккупированной Николаевщины. Весь первый месяц Readeat будет выделять 5% каждой проданной книги на эту инициативу.

Адрес: улица Антоновича, 50

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

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Фото: The Village Украина