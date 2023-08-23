Студенты из Винницкой области создали лего-кирпич, который не надо выжигать в печах

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Ирина Маймур
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Студенты Немировского строительного колледжа создали уникальный лего-кирпич, который не нужно выжигать в печах. Достаточно отсева, цемента и небольшого количества воды.

Об этом идет речь в сюжете ICTV.

Смесь состоит из карьерного песка, цемента, пластификатора и определенного количества воды. Над ее разработкой работали три года. До сих пор на строительном рынке Европы такого вида стройматериала не было, сообщает Vinbazar.

В час из 25-килограммового мешка цемента можно выработать примерно пятьдесят кирпичей. Новация заключается в том, что их не нужно выжигать и уже через час можно использовать в работе.

Прямоугольники также имеют пазы, напоминающие конструктор лего. Благодаря такой форме укладка упрощается и становится быстрее.

Изобретение уже получило немало европейских сертификатов. К тому же, им заинтересовался американский фонд. Именно этот стартап победил в номинации «Инфраструктура и строительство». За счет средств инвесторов закупили соответствующее оборудование для производства кирпича. В настоящее время активно тестируют.

Фото: скриншоты из сюжета ICTV

Опубликовано: 23 августа 2023
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