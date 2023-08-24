Историческая лента «Довбуш» выходит в прокат в День Независимости Украины

47
Ирина Маймур
share share

Приключенческо-исторический экшн «Довбуш» режиссера Олеся Санина выходит в широкий прокат 24 августа.

Об этом сообщили в Госкино.

В ленте идет речь о предводителе опришков, национальном герое Олексе Довбуше, который боролся за право жить свободно на своей земле. События фильма разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века, когда жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы.

Постановщиком фильма является Олесь Санин, известный по фильмам «Мамай» и «Поводырь». Роль Олексы Довбуша исполнил Сергей Стрельников («Бесславные крепостные», «Неверная»). Также в фильме сыграли Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Костюкевич (Пшелушский), Агата Бузек (Княгиня Яблоновская) и другие.

Фото: кадры из фильма «Довбуш»

Опубликовано: 24 августа 2023
share share
Французский архитектор разработает проект общественного пространства в Николаеве Французский архитектор разработает проект общественного пространства в Николаеве Смотрите, как в Киеве подсветили Родину-мать и Центральный вокзал Смотрите, как в Киеве подсветили Родину-мать и Центральный вокзал "Братья Гадюкины", Путин и "Мрия" над Майданом: Как в разные годы в Киеве отмечали День Независимости "Братья Гадюкины", Путин и "Мрия" над Майданом: Как в разные годы в Киеве отмечали День Независимости Во Львове изменили проект канатной дороги Во Львове изменили проект канатной дороги В Киеве наземные пешеходные переходы популярнее подземных — исследование В Киеве наземные пешеходные переходы популярнее подземных — исследование Дно бывшего Каховского водохранилища засеяли клевером и люцерной Дно бывшего Каховского водохранилища засеяли клевером и люцерной Во Львове неизвестные повредили и пытались поджечь скульптуру «Впевнена» Во Львове неизвестные повредили и пытались поджечь скульптуру «Впевнена» От Минкульта требуют внести в реестр достопримечательностей Контрактовый дом и два корпуса Могилянки От Минкульта требуют внести в реестр достопримечательностей Контрактовый дом и два корпуса Могилянки
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.