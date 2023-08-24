Историческая лента «Довбуш» выходит в прокат в День Независимости Украины

Приключенческо-исторический экшн «Довбуш» режиссера Олеся Санина выходит в широкий прокат 24 августа.

Об этом сообщили в Госкино.

В ленте идет речь о предводителе опришков, национальном герое Олексе Довбуше, который боролся за право жить свободно на своей земле. События фильма разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века, когда жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы.

Постановщиком фильма является Олесь Санин, известный по фильмам «Мамай» и «Поводырь». Роль Олексы Довбуша исполнил Сергей Стрельников («Бесславные крепостные», «Неверная»). Также в фильме сыграли Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Костюкевич (Пшелушский), Агата Бузек (Княгиня Яблоновская) и другие.

Фото: кадры из фильма «Довбуш»