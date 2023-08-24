Frolov и ГП «Антонов» запустили мерч, чтобы собрать средства на восстановление «Мрии»

Ко Дню Независимости Frolov создал мерч для легендарного авиационного бренда Antonov. Это первая коллаборация государственного предприятия «Антонов» с украинским дизайнером.

Вся прибыль от продаж передадут на восстановление самолета Ан-225 «Мрия», который в 2022 году уничтожили россияне во время попытки захватить аэродром в Гостомеле.

В коллекцию вошли футболки трех дизайнов, свитшот и худые.

Над принтами для одежды Frolov сотрудничал с украинским художником Вовой Воротневым.

«Центральным графическим символом есть цифра семь и три точки. Они отражают то, что отличает «Мрию» от любого другого самолета в мире: шесть двигателей (по три на каждом крыле) и семиколесное шасси», – рассказывают в Frolov.

Всю одежду изготовили на украинской трикотажной фабрике «Роза». Коллекцию можно приобрести в ЦУМе и на сайте Frolov . Футболки стоят 45€, а свитшот и худые 70€ и 90€.

Фото: Frolov