В Киеве открыли Музей украинской грамзаписи. Там хранятся уникальные пластинки

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Анна Григораш
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В Киеве открылся Музей украинской грамзаписи. В нем хранятся раритетные пластинки с украинской музыкой и коллекция проигрывателей.

Об этом пишет Вечерний Киев.

Сейчас в фондах музея около 400 экспонатов – от первых записей украинской музыки, сделанных в Лондоне в 1899 году, до пластинок с украинскими песнями, которые издавались на советской фирме «Мелодия» и самого нового отечественного винила современных исполнителей, изданного в наши дни.

Также музей собирает коллекцию нецифровых технических средств воспроизведения – патефонов, граммофонов, проигрывателей, часть которых уже отреставрирована.

Коллекцию планируют пополнять, в планах музейщиков – культурологические исследования и специализированные музыкальные экспедиции.

Заведение разместили в помещении культурно-художественного комплекса «Певческое поле». Идеолог создания музея и его руководитель – киевский музыкант и диджей, активный участник киевской «индепендент»-сцены 1990-х Иван Москаленко (Dj Derbastler).

Адрес: улица Лаврская, 41
Часы работы: суббота и воскресенье, 12.00 – 18.00.

Фото: Сергей Бакшеев, КГГА

Опубликовано: 27 августа 2023
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