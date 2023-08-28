На Виноградаре открыли кафе современной украинской кухни «За Шафою»

В ЖК «Варшавский Плюс» на Виноградаре заработало кафе «За Шафою» с современной украинской кухней.

В основе меню заведения сезонные локальные продукты, выращенные на небольших украинских фермах.

В меню – завтраки, первые блюда, десерты и выпечка. В частности, предлагают борщ с эксклюзивным сортом фасоли и мангольдом. Он подается со свежим крафтовым хлебом и органической сметаной.

Также в заведении можно заказать три вида сала – печеное, копченое и соленое со специями.

Цены: сырники с ягодами — 180 грн, сырный омлет — 185 грн, гречка с копченым беконом, молодым горошком и яйцом — 165 грн, авокадо тост — 265 грн, борщ — 260 грн, голец — 325 грн, тарт «Сникерс» — 75 грн

Адрес: проспект Правды, 51 (ЖК «Варшавский Плюс»)

Режим работы: 8:30–21:30 (понедельник – четверг), 09:00–22:30 (пятница – воскресенье) (кухня ежедневно с 9:00 до 21:00)

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Фото: «За Шафою»