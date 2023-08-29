На Позняках заработала кофейня I.V.A. с кофе, десертами и сэндвичами

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Ирина Маймур
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На Позняках начала работу кофейня I.V.A.

Заведение открыли три друга – Иван, Виктория и Артем, пишет PostEat. Они решили создать в своем кафе «центр тепла и общества».

Café I.V.A. предлагает широкое меню – здесь есть кофейные напитки, чаи, лимонады, десерты и сэндвичи.

У заведения есть уютная летняя терраса. Он позиционирует себя как pet friendly.

Цены: эспрессо — 28 грн, раф кофе — 60/85 грн, латте — 45/65 грн, айс латэ — 55 грн, эспрессо тоник — 60 грн

Адрес: проспект Петра Григоренко, 36А

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

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Фото: IVA

Опубликовано: 29 августа 2023
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