За первые дни проката исторический фильм «Довбуш» собрал 8,7 млн. гривен

За четыре премьерных дня приключенческо-исторический экшн «Довбуш» режиссера Олеся Санина собрал 8,7 млн. гривен.

Об этом сообщили в компании Film.ua Group.

Лента посмотрели почти 60 тысяч зрителей. К тому же «Довбуш» стал самым популярным фильмом недели в каталоге кинодистрибьютора Kinomania.

Фильм вышел в кинопрокат в День Независимости. Это один из самых масштабных и дорогих фильмов за историю украинской киноиндустрии. В сюжете ленты говорится о восстании опришков против польской шляхты.

Фото: кадры из фильма «Довбуш», Film.ua Group