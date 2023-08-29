За первые дни проката исторический фильм «Довбуш» собрал 8,7 млн. гривен

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Ирина Маймур
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За четыре премьерных дня приключенческо-исторический экшн «Довбуш» режиссера Олеся Санина собрал 8,7 млн. гривен.

Об этом сообщили в компании Film.ua Group.

Лента посмотрели почти 60 тысяч зрителей. К тому же «Довбуш» стал самым популярным фильмом недели в каталоге кинодистрибьютора Kinomania.

Фильм вышел в кинопрокат в День Независимости. Это один из самых масштабных и дорогих фильмов за историю украинской киноиндустрии. В сюжете ленты говорится о восстании опришков против польской шляхты.

Фото: кадры из фильма «Довбуш», Film.ua Group

Опубликовано: 29 августа 2023
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