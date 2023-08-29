Неаполитанская пицца и завтраки целый день: на Харьковском заработало кафе Oven Cafe Bar

34
Ирина Маймур
share share

Летом на Харьковском массиве приступило к работе кафе Oven Cafe Bar.

В меню заведения – блюда европейской кухни. Среди них: неаполитанская пицца, салаты, закуски, мясо из хоспера и классические десерты в авторской интерпретации.

Завтраки здесь готовят целый день. Также предлагается детское меню.

В барной карте есть классические коктейли, европейские вина, пиво, кофе и чай.

Цены: яйца пашот с лососем и рукколой — 185 грн, пицца Фиорентина — 195 грн, салат со слабосоленым лососем — 260 грн, брускеты с вителло тонато и капрезе — 210 грн, скумбрия в хоспере с сезонными овощами — 240 грн

Адрес: ул. Братства Тарасовцев, 7

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Instagram

Фото: Oven Cafe Bar

Опубликовано: 29 августа 2023
share share
В Ровно отреставрировали самый старый троллейбус в Украине В Ровно отреставрировали самый старый троллейбус в Украине Венецианский мост в Гидропарке будет отремонтирован за 4 миллиона гривен. Более дешевое предложение отклонили Венецианский мост в Гидропарке будет отремонтирован за 4 миллиона гривен. Более дешевое предложение отклонили В Броварах хотят создать индустриальный парк В Броварах хотят создать индустриальный парк За первые дни проката исторический фильм «Довбуш» собрал 8,7 млн. гривен За первые дни проката исторический фильм «Довбуш» собрал 8,7 млн. гривен Skofka, Фролов и Тимошенко: украинский Forbes опубликовал новый список "30 до 30" Skofka, Фролов и Тимошенко: украинский Forbes опубликовал новый список "30 до 30" В Украине запустили радиостанцию, транслирующую украинскую музыку 60-90-х годов В Украине запустили радиостанцию, транслирующую украинскую музыку 60-90-х годов Насколько жарче стало в Киеве — исследование «ЛУН Місто» Насколько жарче стало в Киеве — исследование «ЛУН Місто» На Трухановом острове обустроили пляж: установили лавочки и душевые На Трухановом острове обустроили пляж: установили лавочки и душевые
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.