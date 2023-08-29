Неаполитанская пицца и завтраки целый день: на Харьковском заработало кафе Oven Cafe Bar

Летом на Харьковском массиве приступило к работе кафе Oven Cafe Bar.

В меню заведения – блюда европейской кухни. Среди них: неаполитанская пицца, салаты, закуски, мясо из хоспера и классические десерты в авторской интерпретации.

Завтраки здесь готовят целый день. Также предлагается детское меню.

В барной карте есть классические коктейли, европейские вина, пиво, кофе и чай.

Цены: яйца пашот с лососем и рукколой — 185 грн, пицца Фиорентина — 195 грн, салат со слабосоленым лососем — 260 грн, брускеты с вителло тонато и капрезе — 210 грн, скумбрия в хоспере с сезонными овощами — 240 грн

Адрес: ул. Братства Тарасовцев, 7

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Фото: Oven Cafe Bar