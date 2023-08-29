Смотрите, каким будет первый в Украине Дом Рональда МакДональда для семей с тяжелобольным детьми

Первый в Украине Дом Рональда МакДональда для семей с тяжелобольным детьми откроют в 2025 году. Его разместят на территории детской больницы «Охматдет».

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«В «Охматдете» начинается строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда для семей с тяжелобольными детьми. Сегодня заключен договор о совместной деятельности», – проинформировал Виктор Ляшко.

Ориентировочная площадь здания составит 3 500 кв. м. Она будет состоять из 5 этажей и будет содержать 50 комнат. Там каждый год смогут размещать 2600 детей с семьями.

На сайте Минздрава отмечается , что семьи будут проживать в спальнях с отдельными ванными комнатами, смогут пользоваться кухнями, игровыми комнатами, библиотекой и другими удобствами. Питание будет безвозмездным. В подвальном помещении обустроят укрытие.

Дом будут проектироваться с учетом принципов инклюзивных потребностей маломобильных групп населения. В строительстве будут использованы современные энергоэффективные инженерные решения и экологически незапятнанные материалы.

Также программа обеспечит предоставление немедицинских услуг семьям, в частности, речь идет о психосоциальной помощи.

Фото: Виктор Ляшко, Дом Рональда МакДональда