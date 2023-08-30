Киев подвергся мощнейшей воздушной атаке с весны: погибли два человека, в двух районах города - падение обломков

1497
Мария Иващук
share share

В ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет, сообщает КМВА.

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. В Шевченковском районе, на территории предприятия из-за падения обломков погибли два охранника предприятия, еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы.

Также в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В нескольких пятиэтажках Шевченковского района вылетели окна.

Обломки в Дарницком районе Киева попали в здание "Ашана".

ГСЧС сообщает , что в результате массированной атаки в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

В общей сложности силы ПВО уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БпЛА.

Фото: ГСЧС, МВД

Опубликовано: 30 августа 2023
share share
Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями Харьковские школьники будут учиться в метро Харьковские школьники будут учиться в метро С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше Как помочь домашним животным пережить жару Как помочь домашним животным пережить жару В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.