Киев подвергся мощнейшей воздушной атаке с весны: погибли два человека, в двух районах города - падение обломков

В ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет, сообщает КМВА.

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. В Шевченковском районе, на территории предприятия из-за падения обломков погибли два охранника предприятия, еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы.

Также в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В нескольких пятиэтажках Шевченковского района вылетели окна.

Обломки в Дарницком районе Киева попали в здание "Ашана".

ГСЧС сообщает , что в результате массированной атаки в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

В общей сложности силы ПВО уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БпЛА.

Фото: ГСЧС, МВД