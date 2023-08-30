Харьковские школьники будут учиться в метро

Харьковские среднеобразовательные школы начнут учебный год в дистанционном режиме 4 сентября. Частично учащиеся будут проходить обучение в помещении метрополитена.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов после встречи с родителями и учителями.
Три-четыре раза в неделю учащиеся будут посещать занятия в помещениях харьковского метрополитена. Там сейчас готовят системы рекуперации воздуха, освещение и туалеты.
В Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.
Под учебные классы отобрали пять станций метро, сообщила глава департамента образования Ольга Деменко.
К метро школьников будут подвозить на автобусе. Будут кормить детей бесплатно.
Напомним, что ранее в Харькове проводили ЛГБТ-прайд в метро, также там устанавливали главную новогоднюю елку .