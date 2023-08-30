Харьковские школьники будут учиться в метро

140
Мария Иващук
share share

Харьковские среднеобразовательные школы начнут учебный год в дистанционном режиме 4 сентября. Частично учащиеся будут проходить обучение в помещении метрополитена.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов после встречи с родителями и учителями.

Три-четыре раза в неделю учащиеся будут посещать занятия в помещениях харьковского метрополитена. Там сейчас готовят системы рекуперации воздуха, освещение и туалеты.

В Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.

Под учебные классы отобрали пять станций метро, сообщила глава департамента образования Ольга Деменко.

К метро школьников будут подвозить на автобусе. Будут кормить детей бесплатно.

Напомним, что ранее в Харькове проводили ЛГБТ-прайд в метро, также там устанавливали главную новогоднюю елку .

Опубликовано: 30 августа 2023
Харків
share share
Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда Между Киевом и Васильковом запустят экспериментальные поезда В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше Как помочь домашним животным пережить жару Как помочь домашним животным пережить жару В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США Более трети украинцев поддерживают однополые браки — опрос Более трети украинцев поддерживают однополые браки — опрос
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.