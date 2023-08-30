На Дарницкой площади открыли ресторан Nodo с безлимитными коктейлями

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Ирина Маймур
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На Дарницкой площади в конце июля заработало концептуальное заведение Nodo с безлимитными коктейлями. Он сочетает в себе ресторан и бар с живой музыкой и диджеями.

В Nodo предлагают безлимитные коктейли. По будням они стоят 300 грн (12:00–17:00) и 499 грн (17:00–21:00). В выходные - 499 грн (12:00-21:00).

В меню заведения есть блюда разных национальных кухонь.

Цены: гирос з курицей — 189 грн, салат с телятиной — 229 грн, салат с морепродуктами — 249 грн, филе миньон — 379 грн, филадельфия с лососем — 299 грн, бургер Cheese с телятиной — 329 грн, 149 грн, апероль Spritz — 169 грн

Адрес: ул. Пражская, 1

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

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Фото: Nodo

Опубликовано: 30 августа 2023
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