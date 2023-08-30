В Киевской области археологи нашли артефакты X-XI века

В Киевской области археологи нашли артефакты III–XI века во время раскопок могильника Остров в Рокитнянском районе, на правом берегу реки Рось.

Об этом сообщили в исследовательском проекте "Остров".

В этом году археологи исследовали 300 квадратных метров и зафиксировали 12 средневековых захоронений разной степени сохранности, а еще более двух десятков разновременных объектов, преимущественно черняховской культуры (III-V веков).

Впервые на памятке зафиксированы железные серпы т. н. «салтовского типа», датируемые второй половиной X – началом XI в.

Также впервые в погребении зафиксирован древнерусский гончарный горшок первой половины – середины XI в.

В одном из захоронений обнаружена витая шейная гривна типа Totenkrone. Впервые зафиксирована трапециевидная подвеска из тонкого листа бронзы покрытого слоем белого металла.

Экспедиция прошла при поддержке Немецкого исследовательского фонда.