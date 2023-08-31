Британский издатель составил список 25 лучших шеф-поваров Украины

Британский издатель кулинарных книг и журналов Питер Маршалл составил список лучших шефов, работающих в Украине.

В книгу «25 лучших шеф-повара Украины» попал Марко Черветти, бренд-шеф Fozzy Group.

В книге представлены также:

Стефано Антониолли,

Сергей Башинский,

Артем Блаута,

Игорь Брагин,

Геннадий Гончар,

Виталий Гуралевич,

Тарас Хрущ,

Денис Комаренко,

Евгений Королев,

Юрий Корзина,

Юрий Ковриженко,

Алексей Краковский,

Игорь Крамаренко,

Сергей Матузов,

Юрий Никитюк,

Вячеслав Попков,

Юрий Приемский,

Петр Самань,

Тарас Шевченко,

Виктор Тимчишин,

Александр Якутов,

Владимир Ярославский,

Александр Йоурз,

Елена Жаботинская.

"Когда я приехал в Украину девять лет назад, это была страна, о которой я мало знал. Я был заинтригован тем, что могу найти, и это положило начало нескончаемому путешествию кулинарных открытий. Я посетил множество ресторанов и пообщался с многочисленными шеф-поварами - теми, кто взял традиционные блюда, перевернул их с ног на голову и придал им современный оттенок для тех, кто действительно находится на переднем крае новой продовольственной границы в стране. И именно это меня вдохновило на книгу, объединившую истории и рецепты 25 лучших шеф-поваров Украины”, - рассказывает Питер Маршалл.

Многие повара имеют миссию – уважать кулинарную историю Украины. Они хотят ознакомить старшее и молодое поколение с новой едой, новыми стилями приготовления и новой кухней со всего мира. Издатель отмечает, что перечень ни в коем случае не окончательный. Ведь в Украине много ярких шефов, которые сделали карьеру и создали репутацию на всю жизнь.

Издание двуязычное, представленное на украинском и английском. Кроме личных историй о шефах, книга объединила простые рецепты, которые можно приготовить дома.

Книга доступна в супермаркетах сети "Сільпо", магазинах деликатесов Le Silpo и онлайн-супермаркете "Сільпо" shop.silpo.ua .

О Питере Маршалле

Питер Маршалл начал свое путешествие в мир профессионального шеф-повара по публикации журнала Chef Magazine 15 лет назад. С тех пор он издал более 30 книг рецептов, включая книгу "Рецепты для шеф-поваров".