Британский издатель составил список 25 лучших шеф-поваров Украины

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Мария Иващук
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Британский издатель кулинарных книг и журналов Питер Маршалл составил список лучших шефов, работающих в Украине.

В книгу «25 лучших шеф-повара Украины» попал Марко Черветти, бренд-шеф Fozzy Group.

В книге представлены также:

  • Стефано Антониолли,
  • Сергей Башинский,
  • Артем Блаута,
  • Игорь Брагин,
  • Геннадий Гончар,
  • Виталий Гуралевич,
  • Тарас Хрущ,
  • Денис Комаренко,
  • Евгений Королев,
  • Юрий Корзина,
  • Юрий Ковриженко,
  • Алексей Краковский,
  • Игорь Крамаренко,
  • Сергей Матузов,
  • Юрий Никитюк,
  • Вячеслав Попков,
  • Юрий Приемский,
  • Петр Самань,
  • Тарас Шевченко,
  • Виктор Тимчишин,
  • Александр Якутов,
  • Владимир Ярославский,
  • Александр Йоурз,
  • Елена Жаботинская.

"Когда я приехал в Украину девять лет назад, это была страна, о которой я мало знал. Я был заинтригован тем, что могу найти, и это положило начало нескончаемому путешествию кулинарных открытий. Я посетил множество ресторанов и пообщался с многочисленными шеф-поварами - теми, кто взял традиционные блюда, перевернул их с ног на голову и придал им современный оттенок для тех, кто действительно находится на переднем крае новой продовольственной границы в стране. И именно это меня вдохновило на книгу, объединившую истории и рецепты 25 лучших шеф-поваров Украины”, - рассказывает Питер Маршалл.

Многие повара имеют миссию – уважать кулинарную историю Украины. Они хотят ознакомить старшее и молодое поколение с новой едой, новыми стилями приготовления и новой кухней со всего мира. Издатель отмечает, что перечень ни в коем случае не окончательный. Ведь в Украине много ярких шефов, которые сделали карьеру и создали репутацию на всю жизнь.

Издание двуязычное, представленное на украинском и английском. Кроме личных историй о шефах, книга объединила простые рецепты, которые можно приготовить дома.

Книга доступна в супермаркетах сети "Сільпо", магазинах деликатесов Le Silpo и онлайн-супермаркете "Сільпо" shop.silpo.ua .

О Питере Маршалле

Питер Маршалл начал свое путешествие в мир профессионального шеф-повара по публикации журнала Chef Magazine 15 лет назад. С тех пор он издал более 30 книг рецептов, включая книгу "Рецепты для шеф-поваров".

Опубликовано: 31 августа 2023
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