Британский издатель составил список 25 лучших шеф-поваров Украины

Британский издатель кулинарных книг и журналов Питер Маршалл составил список лучших шефов, работающих в Украине.
В книгу «25 лучших шеф-повара Украины» попал Марко Черветти, бренд-шеф Fozzy Group.
В книге представлены также:
"Когда я приехал в Украину девять лет назад, это была страна, о которой я мало знал. Я был заинтригован тем, что могу найти, и это положило начало нескончаемому путешествию кулинарных открытий. Я посетил множество ресторанов и пообщался с многочисленными шеф-поварами - теми, кто взял традиционные блюда, перевернул их с ног на голову и придал им современный оттенок для тех, кто действительно находится на переднем крае новой продовольственной границы в стране. И именно это меня вдохновило на книгу, объединившую истории и рецепты 25 лучших шеф-поваров Украины”, - рассказывает Питер Маршалл.
Многие повара имеют миссию – уважать кулинарную историю Украины. Они хотят ознакомить старшее и молодое поколение с новой едой, новыми стилями приготовления и новой кухней со всего мира. Издатель отмечает, что перечень ни в коем случае не окончательный. Ведь в Украине много ярких шефов, которые сделали карьеру и создали репутацию на всю жизнь.
Издание двуязычное, представленное на украинском и английском. Кроме личных историй о шефах, книга объединила простые рецепты, которые можно приготовить дома.
Книга доступна в супермаркетах сети "Сільпо", магазинах деликатесов Le Silpo и онлайн-супермаркете "Сільпо" shop.silpo.ua .
О Питере Маршалле
Питер Маршалл начал свое путешествие в мир профессионального шеф-повара по публикации журнала Chef Magazine 15 лет назад. С тех пор он издал более 30 книг рецептов, включая книгу "Рецепты для шеф-поваров".