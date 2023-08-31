Как изменился рынок недвижимости в Карпатах за год

Стоимость покупки недвижимости на западе Украины продолжает расти, об этом сообщает "Лига Бизнес" со ссылкой на слова одного из ведущих львовских риелторов Юрия Моцара.

"И это несмотря на то, что часть въехавших в прошлом году людей уехали. Очень много было киевлян, харьковчан, днепрян. И со всем тем, на первичном рынке ситуация перегрета", – говорит риелтор.

В пределах Львова рост продолжается почти темпами прошлого года.

На покупку на первичном рынке недвижимости цены выросли за лето на 5-10%, тогда как за прошлый год – на 20%.

“В некоторых позициях мы уже обогнали Киев. Экономкласс, комфорт-класс приближается к киевскому. Инвестиция в 1100 долларов за квадрат – это самое дешевое. Покупка квартиры в новостройке с документами – от 1500 долларов», – говорит Моцар.

В Ужгороде и Мукачево – ситуация другая. Цены, по словам риелтора Оксаны Станко, в долларе остались неизменными.

“Если дом стоит 258 000 долларов, он так и стоит – 258 000 долларов, в долларе цены не изменяются. В гривне – конечно, здесь есть скачок на 40%", – говорит риелтор.

В горной местности дома продаются все еще очень дорого, отмечают риелторы.

"Мы взяли дом в Надворнянском районе, в среднем состоянии за 20 000 долларов. Там не было практически ничего. Главное, что сам дом был крепок. Нет вопросов по зданию. А окна, отопление – делали заново. Итого получилось 40 000 долларов. Это квартира в пригороде Киева", – говорит переселенка Вита, которая год назад купила дом в Карпатах в Ивано-Франковской области.