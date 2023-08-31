В беседке на ВДНГ заработал матч-бар Dot 2.0 от владельцев Takava

В восьмиугольной беседке на ВДНГ заработал матч-бар Dot 2.0 от владельцев Takava Coffee-Buffet, пишет The Village Украина.

Официальное открытие запланировано на 2 сентября.

В заведении предлагают матча с тоником, молоком, игристым и пюре каламанси, являющимся гибридом кумквата с мандарином. Также в Dot 2.0 есть кофе, чай и лимонад.

Дизайном заведения занималась студия Free Yourself Gang. Он минималистичен с деталями ручной работы.

Это уже второе заведение Dot. Первый открыли в 2021-м на Бессарабке как кафе, однако затем сменили концепт на матч-бар.

Цены: матча-капучино — 105 грн, матча-тоник — 145 грн, матча Sparkling — 145 грн, матча с пюре каламанси — 145 грн, эспрессо — 75 грн, эспрессо-тоник — 145 грн, флет-вайт — 95 грн, какао — 105 грн

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1

Режим работы: ежедневно 08:00–22:00

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Фото: Dot 2.0