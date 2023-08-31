Украинцы установили скульптуру из противотанковых ежей на Burning man. Вот, как она выглядит

На фестивале Burning Man украинская команда представила арт-проект в виде военного мемориала The Hedgehog Temple. Его построили из противотанковых ежей.

Авторами и создателями проекта являются Ярослав Корец (лидер украинского общества Burning Man), Дмитрий Зиновьев (руководитель "Мастерской Чудес") и Александр Слободяник.

Внутри The Hedgehog Temple разместили истории погибших деятелей культуры, чтобы показать, что эта война не просто "военный конфликт".

“Это – народная война, в которой принимает участие каждый сознательный украинец. Все истории присылали люди, чьи близкие погибли, хотя должны быть с нами на плаи. Это художники, артисты, музыканты и другие творческие люди», – комментирует соавтор проекта Александр Слободянюк.

Украинская команда бернеров целью инсталляции называет напоминание креативной части мира, что война продолжается, рассказать правду и объяснить, почему важно поддерживать украинцев до полной победы.

Также целью называют сбор денег для покупки эвакуационных автомобилей.