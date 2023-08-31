Суд вернул в собственность государства дворец Терещенко

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Мария Иващук
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Хозяйственный суд Житомирской области вернул в государственную собственность дворец Терещенко в поселке Красное Житомирской области, который УПЦ московского патриархата использовала в качестве здания монастыря.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

В комментарии Суспільному адвокату "Фонд наследия Терещенко" Ирина Челяева сказала , что по ее мнению, это решение — торжество справедливости.

Дворец Терещенко в Червоном построен в начале XIX века по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, владевшего селом. В настоящее время здание находится в полуразрушенном состоянии.

Более 20 лет он находился в собственности Свято-Рождества Христова Красного женского монастыря, входящего в УПЦ МП. Здание передали в безвозмездное использование монастыря еще в 2000 году по решению поселкового совета.

Местные власти Красного выступают за возвращение дворца в собственность общины. Там утверждают, что если его вернуть в собственность общины — можно добиться того, чтобы он стал культурным наследием национального уровня и был отреставрирован.

Фото: Житомирская областная прокуратура

Опубликовано: 31 августа 2023
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