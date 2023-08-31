На Burning Man впервые сожгли украинскую скульптуру. Она напоминает тризуб

На Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США украинская команда представила деревянную скульптуру Феникс, которую сожгли во время закрытия фестиваля.

Это впервые украинской команде разрешили сжечь скульптуру, как правило, это прерогатива организаторов.

Скульптура была скрыта от глаз фестивальников деревянным коробом, похожим на защищаемые в Украине памятники. Под ним была скрыта инсталляция «Феникс», под разными углами напоминающая форму тризуб.

Скульптуру Феникса для Burning Man создали украинские художники: художник Алексей Сай и архитектор и художница Дана Космина.

“Аллегория этого произведения очень проста. Нас, как нацию, хотели уничтожить. Но огонь нас закалил. Мы вышли из огня и он только сделал нашу кожу более грубой, а нас – сильнее. Мы переродились через огонь. И пусть мы этого для себя не выбирали – но мы справились и продолжаем справиться каждый день”, – прокомментировал инициатор участия Украины на фестивале Burning Man, заместитель Министра обороны Украины и основатель БФ «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Над "Фениксом" работала команда из 20 человек. Сборником конструкции занимался руководитель опытно-конструкторского бюро «Мастерская Чудес» Дмитрий Зиновьев, который весной монтировал артинсталяцию в виде украинского дома на станции «Академик Вернадский».

Почему это важно

Фестиваль Burning Man ежегодно посещает от 80 тысяч человек ежегодно. Это площадка, чтобы напомнить о войне в Украине с позиции искусства.

Также участники украинской команды представили на фестивале артпроект в виде военного мемориала The Hedgehog Temple. Его построили из противотанковых ежей. Его создали, в частности, для сбора денег на эвакуационные автомобили.